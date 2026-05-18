Χλευαστική ανάρτηση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανήρτησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δημοσιεύοντας μια σκηνή από τη βιογραφική ταινία «The Apprentice» στον λογαριασμό του στο X.

«Ποτέ μην παραδέχεσαι ήττα» λέει συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή της ταινίας, με τους Ιρανούς να υπονοούν ότι ο πρόεδρος «δεν ξέρει να χάνει».

Στη σκηνή η φράση «ποτέ μην παραδέχεσαι την ήττα» αναφέρεται από τον Ρόι Κον, έναν αμφιλεγόμενο Αμερικανό δικηγόρο και σύμβουλο ως «μάθημα», στον νεαρό τότε Τραμπ.

Κοινοποιώντας αυτό το βίντεο στο X, ο Μπαγκάι αναφέρεται σαρκαστικά στο πώς ο Τραμπ κατασκευάζει τις πολιτικές και μιντιακές του αφηγήσεις.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Σταν, που δεν άρεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, απεικονίζει τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής και πολιτικής καριέρας του, και δείχνει πώς διαμορφώθηκαν ορισμένες από τις αρχές και τα πρότυπα συμπεριφοράς του.

Πηγή: skai.gr

