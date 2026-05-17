Γκριρ: Ο Τραμπ δεν ζήτησε από την Κίνα βοήθεια για το Στενό του Ορμούζ

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα.

«Όταν ο πρόεδρος πήγε εκεί, δεν ζήτησε από τους Κινέζους να αναλάβουν δράση στο Στενό του Ορμούζ. Ήταν απόλυτα επικεντρωμένος στο να διασφαλίσει ότι δεν θα παράσχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν. Αυτή είναι μια δέσμευση που απέσπασε και επιβεβαίωσε», δήλωσε ο Γκριρ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ ότι το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει «κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τους Κινέζους», αλλά θέλει να διασφαλίσει «ότι δεν θα εμποδίσουν οτιδήποτε κάνουμε».

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι εξέφρασαν «ξεκάθαρο ενδιαφέρον» για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν «διψήφια αύξηση» στις αγορές αγροτικών προϊόντων από την Κίνα μετά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε επίσης ο Γκριρ.

«Αυτό που αναμένουμε με τις νέες συμφωνίες αγορών είναι διψήφια αύξηση στις συνολικές αγορές αγροτικών προϊόντων. Και όταν λέω συνολικές, εννοώ τα πάντα, σόγια, βοδινό κρέας, δημητριακά, γαλακτοκομικά προϊόντα και πολλά άλλα», δήλωσε ο Γκριρ στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

Πρόσθεσε επίσης ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τις συμφωνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



