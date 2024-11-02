ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα αναθέσει «μεγάλο ρόλο» στον RFK στην υγεία αν κερδίσει στις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο ως πρότινος ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, γνωστός διότι ενστερνίζεται απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, θα αναλάβει «μεγάλο ρόλο» στο πεδίο της δημόσιας υγείας αν ο Ρεπουμπλικάνος επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές την Τρίτη.

Θα διαδραματίσει «μεγάλο ρόλο στην υγεία», είπε ο κ. Τραμπ, «ξέρει καλύτερα το θέμα από οποιονδήποτε».

Ήδη, προχθές Πέμπτη ο μεγιστάνας διαβεβαίωνε ότι ο κ. Κένεντι «θα εργαστεί για την υγεία των γυναικών».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία (2017-2021), ο κ. Τραμπ ονόμασε τρεις συντηρητικούς δικαστικούς στο Ανώτατο Δικαστήριο, μεταβάλλοντας σε καθοριστικό βαθμό την ισορροπία ισχύος στο σώμα, κάτι που επέτρεψε να αναιρεθεί το καλοκαίρι του 2022 η ομοσπονδιακή εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο RFK Jr., δικηγόρος ειδικευμένος στο περιβαλλοντικό δίκαιο, μέλος της αμερικανικής πολιτικής δυναστείας —μεγάλο μέρος της οποίας τον έχει αποκηρύξει—, είναι γνωστός για τις αμφιλεγόμενες, συχνά συνωμοσιολογικές θέσεις του.

Στα τέλη του Αυγούστου, ο μέχρι τότε ανεξάρτητος υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία αποσύρθηκε από την κούρσα και στρατεύτηκε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκφράζει «απόψεις με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα εδώ και πολύ καιρό», πέταξε αυτός ο τελευταίος σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για τις (επιεικώς) σκεπτικιστικές θέσεις έναντι των εμβολίων που εκφέρει ο νεόκοπος σύμμαχός του.

Ο κ. Κένεντι μεταξύ άλλων έχει χαρακτηρίσει τα εμβόλια κατά της COVID-19 τα «πιο θανάσιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ» κι έχει υποστηρίξει τη θεωρία πως ο ιός ήταν γενετικά «σχεδιασμένος» ώστε να στοχοποιήσει... εθνικές και φυλετικές ομάδες, ιδίως τους μαύρους και τους λευκούς, και να μην μολύνει «τους (εβραίους) Ασκενάζι και τους Κινέζους».

