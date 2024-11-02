Η νεαρή σουηδή οικολόγος ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ χαρακτήρισε χθες Παρασκευή τον Ντόναλντ Τραμπ την «πιο επικίνδυνη» επιλογή μερικά εικοσιτετράωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίνοντας ταυτόχρονα την απερχόμενη κυβέρνηση για την υποστήριξή της στο Ισραήλ.

Είναι «μάλλον αδύνατο να υπερτιμηθούν οι συνέπειες που θα έχουν αυτές οι εκλογές για τον κόσμο και για το μέλλον της ανθρωπότητας», σχολίασε η κυρία Τούνμπεργκ, 21 ετών, μέσω X.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ο ένας από τους υποψηφίους —ο Τραμπ— είναι πολύ πιο επικίνδυνος από την άλλη», την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, έκρινε.

Όμως επέκρινε ταυτόχρονα έντονα την απερχόμενη κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του και υποψήφια των Δημοκρατικών Χάρις για την υποστήριξή τους στο Ισραήλ και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ας μην ξεχνάμε ότι η γενοκτονία στην Παλαιστίνη γίνεται υπό την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλας Χάρις, με χρήματα και συνέργεια των Αμερικανών», έγραψε η νέα.

«Δεν είναι επ’ ουδενί ‘φεμινιστικό’, ‘προοδευτικό’ ή ‘ανθρωπιστικό’ να βομβαρδίζεις παιδιά και αθώους αμάχους — είναι το ακριβώς αντίθετο, ακόμα κι αν κυβερνά γυναίκα», πρόσθεσε.

Η νεαρή Σουηδή παρότρυνε τους Αμερικανούς να πάνε πολύ παραπέρα από την απλή άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, να επιδοθούν σε πολιτική δράση, να διαδηλώσουν και να αγωνιστούν εναντίον των «καταστροφικών συνεπειών του αμερικανικού ιμπεριαλισμού».

«Το βασικό μήνυμά μου προς τους Αμερικανούς είναι πως δεν μπορούν απλώς να συμβιβαστούν με την επιλογή που είναι το μικρότερο κακό», σημείωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.