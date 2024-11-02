Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν κι άλλα στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν την ανάπτυξη επιπρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, που θα φθάσουν «τους επόμενους μήνες» για την «προστασία του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν, ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο χθες Παρασκευή.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, ο στρατηγός ε.α. Λόιντ Όστιν, «συνεχίζει να καθιστά σαφές ότι εάν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το (στρατιωτικό) προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», η Ουάσιγκτον «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας», τονίζεται στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Στα μέσα που θα αναπτυχθούν στην περιοχή συμπεριλαμβάνονται συστήματα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, μαχητικά, βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας B-52 και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος σύμμαχος σε διεθνές επίπεδο του Ισραήλ, που λέει ότι διεξάγει πόλεμο εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή, ξεκινώντας από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο πόλεμος έχει πλέον εξαπλωθεί στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά από την 23η Σεπτεμβρίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν την 26η Οκτωβρίου, σε αντίποινα για την ομοβροντία κάπου 200 πυραύλων που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

