Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καταδίκασε την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι η ιστορία της Λατινικής Αμερικής αποδεικνύει πως οι παρεμβάσεις δεν έφεραν ποτέ δημοκρατία ή σταθερότητα.

«Οι μονομερείς ενέργειες και οι εισβολές δεν μπορούν να αποτελούν τη βάση των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα», δήλωσε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης Τύπου. «Δεν οδηγούν ούτε στην ειρήνη ούτε στην ανάπτυξη».

Η εθνική κυριαρχία και η αυτοδιάθεση «δεν είναι προαιρετικές ή διαπραγματεύσιμες», αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές «χωρίς καμία εξαίρεση».

Η Σέινμπαουμ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσφορές του Τραμπ για στρατιωτική βοήθεια κατά των καρτέλ και έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

«Συνεργασία, ναι — υποταγή και παρέμβαση, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.