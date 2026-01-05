Ο Βάντεφουλ στηρίζει τον Μερτς και ζητά εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υπερασπίστηκε την αντίδραση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ζητώντας ταυτόχρονα εξηγήσεις από τις ΗΠΑ.

Ο καγκελάριος είχε «απόλυτο δίκιο», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk. «Το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Υπάρχουν πράγματι διάφορες πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίσημη αντίδραση του κ. Μερτς, ο οποίος χαρακτήρισε «περίπλοκη» τη νομική αξιολόγηση της αμερικανικής ενέργειας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε ενός άδικου καθεστώτος, επισήμανε ο κ. Βάντεφουλ και ζήτησε να ληφθεί υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα ως πολύ κρίσιμη και ότι υπάρχουν επίσης διαδικασίες κατά της Βενεζουέλας ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ έπαιξαν επίσης ρόλο στην επίθεση, ανέφερε και υπογράμμισε ότι η Γερμανία περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες «όχι μόνο να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, αλλά και να εξηγήσουν σε εμάς και σε όλους τους άλλους σε ποια βάση συνέβη αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

