Ένα κοριτσάκι έγινε το πρώτο παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννήθηκε μετά από μεταμόσχευση μήτρας σε ένα «ιστορικό» όπως χαρακτηρίζεται άλλο για την επιστήμη.

Σύμφωνα με το BBC, η μαμά του μωρού, Γκρέις Ντέιβιντσον, έλαβε τη μήτρα της αδερφής της το 2023 στην πρώτη μηχανή μεταμόσχευσης μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο χρόνια μετά από την επέμβαση, η Γκρέις γέννησε το πρώτο παιδί της - συγκεκριμένα στις 27 Φεβρουαρίου 2025. Αυτή και ο σύζυγός της, Άνγκους, ονόμασαν την κόρη τους Έιμι προς τιμήν της αδερφής της Γκρέις, η οποία δώρισε τη μήτρα της.

Το να κρατάς το νεογέννητο κορίτσι - που ζύγιζε λίγο περισσότερο από δύο κιλά - για πρώτη φορά ήταν «απίστευτο» και «σουρεαλιστικό», δήλωσε η Γκρέις στο BBC. «Ήταν συγκλονιστικό γιατί ποτέ δεν αφήσαμε τον εαυτό μας να φανταστεί πώς θα ήταν να την είχαμε εδώ», πρόσθεσε. «Ήταν πραγματικά υπέροχο».

Η Γκρέις και ο Άνγκους, που ζουν στο βόρειο Λονδίνο αλλά έχουν καταγωγή από τη Σκωτία, θέλησαν αρχικά να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αλλά μετά τον ασφαλή ερχομό του μωρού μίλησαν στο BBC για το «μικρό τους θαύμα».

Η μεταμόσχευση είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2019, ωστόσο απέτυχε και στη συνέχεια ήταν σχεδόν αδύνατη για αρκετά χρόνια λόγω της πανδημίας του Covid. Όταν τελικά πραγματοποιήθηκε, τον Φεβρουάριο του 2023, χρειάστηκε μια ομάδα περισσότερων από 30 γιατρών και περίπου 17 ώρες για να αφαιρεθεί η μήτρα της Έιμης και να μεταμοσχευθεί στην Γκρέις.

Η Γκρέις έμεινε έγκυος στην πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ήταν «απίστευτο» όταν ένιωσε την πρώτη κλωτσιά του μωρού της, λέει η ίδια, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η περίοδος εγκυμοσύνης ήταν «πραγματικά ξεχωριστή».

Γέννησε με καισαρική τομή στο νοσοκομείο Queen Charlotte στο δυτικό Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου. Το ζευγάρι δήλωσε ότι ελπίζει να κάνει και δεύτερο παιδί - μόλις η ιατρική ομάδα πει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Η μήτρα θα αφαιρεθεί μετά τη γέννηση ενός δεύτερου παιδιού. Αυτό που θα επιτρέψει στην Γκρέις να πάρει να πάρει τα καθημερινά σταματήσει τα ανοσοκατασταλτικά που παίρνει αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει ότι το σώμα της δεν θα απορρίψει τη μήτρα της αδερφής της.

Η χειρουργική ομάδα είπε στο BBC ότι έχουν πραγματοποιήσει άλλες τρεις μεταμοσχεύσεις μήτρας μετά τη μεταμόσχευση της Γκρέις. Στόχος τους είναι να πραγματοποιήσουν συνολικά 15 ως μέρος μιας κλινικής δοκιμής.

Το πρώτο μωρό παγκοσμίως που γεννήθηκε ως αποτέλεσμα μετασχηματισμού μήτρας ήταν στη Σουηδία το 2014. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 135 τέτοιες μεταμοσχεύσεις σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ινδίας και της Τουρκίας ενώ έχουν γεννηθεί περίπου 65 ώρες μετά από αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.