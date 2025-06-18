Σε ναυσιπλοΐκό λάθος αποδίδεται η σύγκρουση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ

Το υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ δύο δεξαμενόπλοιων κοντά στα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να προκλήθηκε από λανθασμένο υπολογισμό ναυσιπλοΐας ενός από τα πλοία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το υπουργείο Ενέργειας των Εμιράτων επικαλέστηκε προκαταρκτικές πληροφορίες και δεν συνέδεσε το περιστατικό με μια αύξηση των ηλεκτρονικών παρεμβολών στη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Τα δεξαμενόπλοια Adalynn και Front Eagle συγκρούστηκαν και έπιασαν φωτιά χθες, Τρίτη, 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των ΗΑΕ στη Θάλασσα του Ομάν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών πληρωμάτων ή διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

I believe I found the "ships on fire in the Gulf of Oman" cause.



Appears that the tankers ADALYNN and FRONT EAGLE collided, possibly setting one of the vessels ablaze. pic.twitter.com/eYKeqdN3fI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2025

Αφότου το Ιράν και το Ισραήλ άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους το ένα εναντίον του άλλου την περασμένη εβδομάδα, παρεμβολές διαταράσσουν τα συστήματα ναυσιπλοΐας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια θαλάσσια οδό ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης.

Η Τεχεράνη δεν σχολίασε τη χθεσινή σύγκρουση ή τις αναφορές για ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Πηγή: skai.gr

