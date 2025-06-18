Λογαριασμός
Σε ναυσιπλοΐκό λάθος αποδίδεται η σύγκρουση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ

Τα δεξαμενόπλοια Adalynn και Front Eagle συγκρούστηκαν και έπιασαν φωτιά χθες - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου 

Ορμούζ

Το υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ δύο δεξαμενόπλοιων κοντά στα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να προκλήθηκε από λανθασμένο υπολογισμό ναυσιπλοΐας ενός από τα πλοία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το υπουργείο Ενέργειας των Εμιράτων επικαλέστηκε προκαταρκτικές πληροφορίες και δεν συνέδεσε το περιστατικό με μια αύξηση των ηλεκτρονικών παρεμβολών στη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Τα δεξαμενόπλοια Adalynn και Front Eagle συγκρούστηκαν και έπιασαν φωτιά χθες, Τρίτη, 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των ΗΑΕ στη Θάλασσα του Ομάν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών πληρωμάτων ή διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

Αφότου το Ιράν και το Ισραήλ άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους το ένα εναντίον του άλλου την περασμένη εβδομάδα, παρεμβολές διαταράσσουν τα συστήματα ναυσιπλοΐας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια θαλάσσια οδό ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης.

Η Τεχεράνη δεν σχολίασε τη χθεσινή σύγκρουση ή τις αναφορές για ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Πηγή: skai.gr

