Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη της Daily Mail ότι 154 μαχητές της Χαμάς που είχε απελευθερώσει το Ισραήλ, διέμεναν σε πολυτελές ξενοδοχείο του Καΐρου — ακριβώς δίπλα σε συνηθισμένους τουρίστες, οι αιγυπτιακές αρχές φαίνεται ότι μετακίνησαν τους φιλοξενούμενους τους σε μυστική τοποθεσία.

Οι 154 πρώην κρατούμενοι – όλοι ισοβίτες – μετά την απελευθέρωσή τους εξορίστηκαν στην Αίγυπτο, όπου περιορίστηκαν σε ξενοδοχείο του Καΐρου και τέθηκαν υπό αυστηρή παρακολούθηση, απολαμβάνοντας παράλληλα όλες τις ανέσεις και τις πολυτέλειες του 5αστερου ξενοδοχείου.

Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/rdwTxJJkem — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2025

Ωστόσο, η αποκάλυψη της τοποθεσίας τους οδήγησε λίγες ώρες αργότερα τις αιγυπτιακές αρχές να τους απομακρύνουν και να τους οδηγήσουν σε άλλο, απομακρυσμένο κατάλυμα, υπό άκρα μυστικότητα.

Σύμφωνα πάλι με την Daily Mail, τα 154 μέλη της Χαμάς έχουν μεταφερθεί σε ένα άλλο ξενοδοχείο, μικρότερο αλλά εξίσου πολυτελές σε σχέση με προηγούμενο πεντάστερο κατάλυμα, περίπου μία ώρα μακριά από το αεροδρόμιο και το κέντρο του Καΐρου.

Report: Upwards of 150 Hamas members who were asked to leave a 5-star Cairo Marriott hotel were subsequently relocated to another luxury Cairo hotel.https://t.co/s6s0kaCkfz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 28, 2025

Το ξενοδοχείο - το οποίο δεν κατονομάζει η εφημερίδα - είναι ακόμα διαθέσιμο για κρατήσεις από το κοινό, αλλά λίγοι τουρίστες μένουν εκεί λόγω της τοποθεσίας του.

Το απέραντο πεντάστερο θέρετρο διαθέτει μια τεράστια εξωτερική πισίνα, ένα κέντρο ευεξίας με τζακούζι, σάουνα και ατμόλουτρα, καθώς και ένα γυμναστήριο, γήπεδα τένις και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, τρία εστιατόρια, καθώς και μπαρ και καφετέριες.

Οι 154 μαχητές της Χαμάς δεν είναι ελεύθεροι να μετακινούνται εκτός του ξενοδοχείου, δεν έχουν άδειες εργασίας και δεν έχουν ιδέα τι θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με το καθεστώς τους.

Πηγή: skai.gr

