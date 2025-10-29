Λογαριασμός
Σε νέο, μυστικό ξενοδοχείο οι 154 μαχητές της Χαμάς που έκαναν διακοπές σε 5αστερο στο Κάιρο

Τα μέλη της Χαμάς έχουν μεταφερθεί σε άλλο ξενοδοχείο, μικρότερο αλλά εξίσου πολυτελές, περίπου μία ώρα μακριά από το αεροδρόμιο και το κέντρο του Καΐρου

Κάιρο

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη της Daily Mail ότι 154 μαχητές της Χαμάς που είχε απελευθερώσει το Ισραήλ, διέμεναν σε πολυτελές ξενοδοχείο του Καΐρου — ακριβώς δίπλα σε συνηθισμένους τουρίστες, οι αιγυπτιακές αρχές φαίνεται ότι μετακίνησαν τους φιλοξενούμενους τους σε μυστική τοποθεσία. 

Οι 154 πρώην κρατούμενοι – όλοι ισοβίτες – μετά την απελευθέρωσή τους εξορίστηκαν στην Αίγυπτο, όπου περιορίστηκαν σε ξενοδοχείο του Καΐρου και τέθηκαν υπό αυστηρή παρακολούθηση, απολαμβάνοντας παράλληλα όλες τις ανέσεις και τις πολυτέλειες του 5αστερου ξενοδοχείου. 

Ωστόσο, η αποκάλυψη της τοποθεσίας τους οδήγησε λίγες ώρες αργότερα τις αιγυπτιακές αρχές να τους απομακρύνουν και να τους οδηγήσουν σε άλλο, απομακρυσμένο κατάλυμα, υπό άκρα μυστικότητα.

Σύμφωνα πάλι με την Daily Mail, τα 154 μέλη της Χαμάς έχουν μεταφερθεί σε ένα άλλο ξενοδοχείο, μικρότερο αλλά εξίσου πολυτελές σε σχέση με προηγούμενο πεντάστερο κατάλυμα, περίπου μία ώρα μακριά από το αεροδρόμιο και το κέντρο του Καΐρου. 

Το ξενοδοχείο - το οποίο δεν κατονομάζει η εφημερίδα - είναι ακόμα διαθέσιμο για κρατήσεις από το κοινό, αλλά λίγοι τουρίστες μένουν εκεί λόγω της τοποθεσίας του. 

Το απέραντο πεντάστερο θέρετρο διαθέτει μια τεράστια εξωτερική πισίνα, ένα κέντρο ευεξίας με τζακούζι, σάουνα και ατμόλουτρα, καθώς και ένα γυμναστήριο, γήπεδα τένις και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, τρία εστιατόρια, καθώς και μπαρ και καφετέριες. 

Οι 154 μαχητές της Χαμάς δεν είναι ελεύθεροι να μετακινούνται εκτός του ξενοδοχείου, δεν έχουν άδειες εργασίας και δεν έχουν ιδέα τι θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με το καθεστώς τους.

