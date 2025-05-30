Μπάιντεν: Είμαι αισιόδοξος - Δεν μετανιώνω για τίποτα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εμφανίστηκε την Παρασκευή για πρώτη φορά δημόσια μετά την ανακοίνωση του γραφείου του τον περασμένο μήνα ότι διαγνώστηκε με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται «αισιόδοξος» για την πορεία της υγείας του.

«Λοιπόν, η πρόγνωση είναι καλή. Ξέρετε, δουλεύουμε σε όλα. Προχωράει. Οπότε νιώθω καλά», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει ήδη επιλέξει το θεραπευτικό πλάνο που θα ακολουθήσει, σημειώνοντας ότι θα λάβει μια σειρά φαρμάκων στο πλαίσιο της αγωγής.

«Η προσδοκία είναι ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό... δεν έχει επεκταθεί σε κανένα όργανο. Τα οστά μου είναι δυνατά. Δεν έχει διεισδύσει, οπότε αισθάνομαι καλά», είπε, προσθέτοντας ότι και η οικογένειά του είναι αισιόδοξη με τη διάγνωση. Ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους κορυφαίους χειρουργούς στον κόσμο» τον παρακολουθεί προσωπικά.

Όταν ρωτήθηκε για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διανοητική και σωματική του ικανότητα όσο ήταν στην εξουσία, ο Μπάιντεν απάντησε χαμογελώντας με χιούμορ:

«Το βλέπετε — είμαι διανοητικά ανίκανος και δεν μπορώ να περπατήσω.»

Όταν ρωτήθηκε για τους Δημοκρατικούς που λένε ότι δεν θα έπρεπε να είχε θέσει ξανά υποψηφιότητα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε ότι «γιατί δεν κατέβηκαν τότε απέναντί μου; Επειδή θα τους είχα νικήσει.» Τόνισε επίσης ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του.

«Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο στην αμερικανική, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω πως βρισκόμαστε σε ένα από εκείνα τα σημεία καμπής, όπου οι αποφάσεις που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν πώς θα είναι τα πράγματα για τα επόμενα 20 χρόνια», πρόσθεσε, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το προεδρικό του έργο.

Την Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε καλέσει την πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, να «μιλήσει ανοιχτά για το τι είδε, πότε το είδε και τι ήξερε» σε σχέση με την υγεία του συζύγου της, κατηγορώντας την ότι ψεύδεται.

Σε ερώτηση για το σχόλιο αυτό, ο Μπάιντεν χαμογέλασε και απάντησε ότι «δεν ξέρω ποια είναι η εκπρόσωπος Τύπου», και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αστειευόταν, προσθέτοντας πως τα μέσα ενημέρωσης πιθανότατα θα το παρουσιάσουν κυριολεκτικά.



