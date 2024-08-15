Η λέξη Κουρσκ ήταν από τις πρώτες που έγραψε ο ανταποκριτής του BBC Στιβ Ρόζενμπεργκ, όταν ανέλαβε το πόστο του στη Μόσχα. Ήταν το 2000, όταν μετέδιδε τις πληροφορίες για τη βύθιση του υποβρυχίου Kursk στα παγωμένα νερά της Θάλασσας Μπάρεντς, όπου είχαν πεθάνει 118 Ρώσοι στρατιώτες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τότε ήταν πρόεδρος για λιγότερο από μισό χρόνο και δεχόταν σκληρή κριτική από τα ρωσικά κανάλια για τον χειρισμό του στην καταστροφή.

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από τη βύθιση του υποβρυχίου Κουρσκ. Και, για άλλη μια φορά, η λέξη Κουρσκ γεμίζει τις ανταποκρίσεις του Ρόζενμπεργκ από τη Ρωσία. Αυτή τη φορά λόγω της αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολή πριν από εννέα ημέρες.

Η Ρωσία 2024 είναι πολύ διαφορετική από τη Ρωσία 2000, σχολιάζει ο Ρόζενμπεργκ.

Αυτή τη φορά στη ρωσική τηλεόραση δεν υπάρχει ίχνος κριτικής στον πρόεδρο Πούτιν για τις αποφάσεις που έλαβε. Το Κρεμλίνο, σχολιάζει ο δημοσιογράφος του BBC, είχε ένα τέταρτο του αιώνα για να επιβάλει αυστηρό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ακόμα κι έτσι, τα τελευταία γεγονότα θα βλάψουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν;

Είναι μια ερώτηση που του έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία δυόμισι χρόνια:

Το 2022 όταν η Ουκρανία βύθισε το πολεμικό πλοίο Moskva, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας λίγους μήνες αργότερα μετά την αστραπιαία υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη βορειοανατολική Ουκρανία και ξανά το 2023 κατά τη διάρκεια της ανταρσίας του Βάγκνερ, όταν ένοπλοι μισθοφόροι βάδιζαν προς τη Μόσχα - μια άμεση πρόκληση για την εξουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος Πούτιν τα πέρασε όλα αυτά αλώβητος. Είναι σίγουρος ότι μπορεί να ξεπεράσει και αυτή την τελευταία πρόκληση.

Όμως υπάρχει μία διαφορά. Η ανταρσία του Βάγκνερ τελείωσε μέσα σε μια μέρα.

Η διείσδυση της Ουκρανίας μέσα στη Ρωσία συνεχίζεται για περισσότερο από μια εβδομάδα. Όσο περισσότερο συνεχίζεται, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση στη ρωσική ηγεσία και, ενδεχομένως, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά στην εξουσία του Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια των δυόμισι δεκαετιών στην εξουσία του, ο κ. Πούτιν έχει καλλιεργήσει την εικόνα του «Mr Security», του μοναδικού ανθρώπου σε αυτή την τεράστια χώρα που είναι ικανός να κρατήσει τους Ρώσους ασφαλείς.

Η λεγόμενη «ειδική στρατιωτική του επιχείρηση» (δηλαδή η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία) παρουσιάστηκε στον ρωσικό λαό ως ένας τρόπος ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας.

Δυόμιση χρόνια μετά, δεν υπάρχουν πολλά δείγματα ότι η χώρα είναι ασφαλής. Αντιθέτως, υπάρχει περισσότερο ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας, με τη Σουηδία και τη Φινλανδία να έχουν ενταχθεί στη Συμμαχία, οι ρωσικές πόλεις δέχονται τακτικές επιθέσεις από ουκρανικά drones και τώρα οι Ουκρανοί στρατιώτες καταλαμβάνουν ρωσικό έδαφος.

Με τις λέξεις που επιλέγει, ο Πούτιν θέλει να δείξει στους Ρώσους ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Όταν αναφέρεται στην ουκρανική εισβολή, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «εισβολή». Αντίθετα, μίλησε για «την κατάσταση στη συνοριακή περιοχή» ή «τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα». Ο ηγέτης του Κρεμλίνου χαρακτήρισε επίσης την ουκρανική επίθεση «πρόκληση».

Τι θα κάνει στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος;

Μην περιμένετε να σηκώσει το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσει στο Κίεβο. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι, μετά την ουκρανική επίθεση, η ιδέα των ειρηνευτικών συνομιλιών μπαίνει σε αναμονή.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πριν την ουκρανική εισβολή είχε προγραμματιστεί κάποια μεγάλης κλίμακας διαπραγμάτευση.

Στην πραγματικότητα, αυτή την εβδομάδα ο Πούτιν ανακοίνωσε ακριβώς ποια είναι η πρόθεσή του: «…να απωθήσει τον εχθρό από το ρωσικό έδαφος».

Ωστόσο, είναι άλλο να το λες κι άλλο να το κάνεις. Παρά την ανάπτυξη επιπλέον ρωσικών δυνάμεων στο Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός δεν έχει ακόμη ανακτήσει τον έλεγχο σε αυτό το τμήμα της επικράτειας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι μετάνοιας για την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μετανιώνει ποτέ για τις αποφάσεις που πήρε.

Εάν οι δημόσιες δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση του μυαλού του, εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει μόνο μία πιθανή έκβαση αυτού του πολέμου: η νίκη της Ρωσίας.



