Ο περιφερειάρχης της Μπέλγκοροντ, ρωσικής περιφέρειας που γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, επικαλούμενος την «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών βομβαρδισμών.

«Η κατάσταση στην περιφέρειά μας, την Μπέλγκοροντ, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη, εξαιτίας των βομβαρδισμών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καταστράφηκαν σπίτια, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολίτες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Για να εγγυηθούμε καλύτερη προστασία του πληθυσμού και να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια στα θύματα, θα κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο περιφέρειας» από σήμερα, πρόσθεσε και τόνισε πως ζητεί η Μόσχα να κηρύξει επίσης κατάσταση εκτάκτου ανάγκης «σε ομοσπονδιακό επίπεδο».

Έκανε λόγο για επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον δυο χωριών της περιφέρειας — πρόκειται για το Σεμπέκινα και το Ουστίνκα. Οι αρχές στις περιφέρειες Κουρσκ, Βαρόνεζ και Μπριάνσκ έκαναν και αυτές λόγο για επιδρομές της Ουκρανίας με drones, διαβεβαιώνοντας πάντως πως καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν ακόμη πως καταστράφηκαν τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι πάνω από την περιφέρεια τη νύχτα.

Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση τη νύχτα με 117 drones και 4 πυραύλους

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τέσσερις τακτικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από την Ουκρανία με στόχο αρκετές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων αυτή του Κουρσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι πύραυλοι και 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, ανέφερε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram, ενώ 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια του Βορόνεζ, μεταξύ άλλων.

Το ρωσικό υπουργείο δεν ανακοίνωσε συνολικό αριθμό για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βορόνεζ Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε πως στη διάρκεια της νύκτας η Ουκρανία εξαπέλυσε περισσότερα από 35 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της περιφέρειάς του, η οποία βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

«Δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε ο Γκούσεφ στην Telegram.

Συνεχίζεται το ουκρανικό σφυροκόπημα στο Κουρσκ - Τι λένε Μπάιντεν και Πούτιν

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν την 6η Αυγούστου ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με τη Βαρόνεζ, κι υποστηρίζουν πως έχουν κυριεύσει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επικράτειας. Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν πως έχασαν 28 κοινότητες και λένε πως τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη εκτείνονται σε ζώνη πλάτους 40 χιλιομέτρων και βάθους 12.

Κατά υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένους σε δεδομένα από ρωσικές πηγές συγκεντρωμένα από το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ουκρανικά στρατεύματα έχουν προελάσει 800 χιλιόμετρα στην περιφέρεια Κουρσκ. Για λόγους σύγκρισης, η Ρωσία έχει προελάσει 1.360 χιλιόμετρα στο ουκρανικό έδαφος από την 1η Ιανουαρίου, κατά την ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης μοιάζει να είναι να αναγκαστεί η Ρωσία να αποσύρει στρατεύματα από τομείς της Ουκρανίας για να αμυνθεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι η κατάσταση «δημιουργεί αληθινό δίλημμα για τον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πρώτες δηλώσεις του για την επιχείρηση του ουκρανικού στρατού, είπε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με το Κίεβο — παρότι ως χθες η κυβέρνησή του διαβεβαίωνε πως δεν έχει την παραμικρή ανάμιξη στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία ή τη διεξαγωγή της.

Όπως το βλέπει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, η ουκρανική επιχείρηση σκοπό έχει να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου όταν αρχίσουν συνομιλίες, καθώς και να επιβραδυνθεί η αργή αλλά σταθερή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με ρώσο μπλόγκερ που παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πόλεμο και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Rybar, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα επιδιώκουν να τις καθηλώσουν και να καταστρέψουν ιδίως τα τεθωρακισμένα τους, καθώς αναμένουν περαιτέρω ενισχύσεις.

Πηγή: skai.gr

