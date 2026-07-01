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«Μάζεψε το Τελ Αβίβ ή θα το κάνουμε εμείς»: Ωμή προειδοποίηση από Τεχεράνη προς Τραμπ ...αλλά και Ισραήλ

«Αν αγνοήσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα», προειδοποίησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και στην Ουάσινγκτον

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Αραγτσί

Με μια σκληρή προειδοποίηση και αποδέκτες τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη απάντησε στις απειλές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους γύρω από το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

Η αντίδραση του Αμπάς Αραγτσί δεν είχε τίποτα από τη συνηθισμένη διπλωματική γλώσσα. Ήταν ωμή, επιθετική και σαφώς υπολογισμένη ώστε να στείλει μήνυμα όχι μόνο στο Τελ Αβίβ, αλλά και στην Ουάσιγκτον: αν το Ισραήλ ξεφύγει, η ευθύνη θα χρεωθεί και στον «αφέντη» του.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Κατζ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τον οποίο φέρεται να είπε ότι είναι «σημαδεμένος για θάνατο». Ο Ισραηλινός υπουργός περιέγραψε επίσης τους Ιρανούς ως «καλούς εμπόρους» που επιχειρούν να αποσπάσουν παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Αν το κάνουν μέσω συμφωνίας, τόσο το καλύτερο», ανέφερε.

Σε εξίσου απειλητικό τόνο ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Αραγτσί επικαλέστηκε το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, τονίζοντας ότι οι όροι του είναι «κρυστάλλινοι και δημόσιοι για όλους». Στη συνέχεια, έστρεψε τα βέλη του ευθέως προς την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δεσμευτεί πως οι ΗΠΑ θα «φιμώσουν τα κατοικίδιά τους στο Τελ Αβίβ».

«Αν αγνοήσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του ιρανικού λαού και της ηγεσίας του θα λάβει «άμεση και ισχυρή απάντηση».

Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι απλό και καθόλου κομψό: «Μαζέψτε τους, αλλιώς θα τους μαζέψουμε εμείς».

Το ανησυχητικό δεν είναι μόνο η σκληρότητα της γλώσσας. Είναι ότι και οι δύο πλευρές μιλούν με όρους τελεσιγράφου. Το Ισραήλ απειλεί, το Ιράν προειδοποιεί και οι ΗΠΑ βρίσκονται -θέλοντας και μη- στο κέντρο της εξίσωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ίσραελ Κατς Ισραήλ Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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