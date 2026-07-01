Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε την Τετάρτη το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Arabiya, επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεχνικών συνομιλιών που ξεκίνησαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών στην Ντόχα, την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δεσμευμένων κεφαλαίων.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την επιβεβαίωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι έχει συμφωνηθεί το Κατάρ να αποδεσμεύσει 6 δισ. δολάρια από τα συνολικά 12 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στη χώρα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται και το ισραηλινό Channel 12, το Ιράν αναμένεται να λάβει έως το τέλος της εβδομάδας τα 3 δισ. δολάρια.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αμερικανικές και οι ιρανικές αντιπροσωπείες έχουν ήδη από σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές, χωρίς να προβλέπονται απευθείας επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.



Πηγή: skai.gr

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