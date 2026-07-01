Τραμπ: Πολύ θετικές οι συνομιλίες στο Κατάρ με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν εξελίσσονται πολύ καλά και ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ είχαν θετική έκβαση.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για ταξίδι. «Είχαν πολύ καλές συναντήσεις και θα δούμε τι θα γίνει».

«Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει «διανύσει μεγάλη απόσταση».

«Νομίζω ότι είναι εντάξει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Arabiya μετέδωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεχνικών συνομιλιών που ξεκίνησαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ.

Παράλληλα, απαντώντας στα δημοσιεύματα ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες ότι αξιοποιεί την προεδρία για προσωπικό πλουτισμό, μετά τη δημοσιοποίηση της οικονομικής του έκθεσης για το 2025, σύμφωνα με την οποία αποκόμισε πάνω από 1 δισ. δολάρια από συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, λέγοντας ότι έχει αποεπενδύσει από τις επιχειρήσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή γνωρίζει άνθηση, προβλέποντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κατέχουν το 50% της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ έως το τέλος της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

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