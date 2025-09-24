Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη με τους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, την ώρα που οι συνομιλίες για εκεχειρία με τη Χαμάς παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα και οι Άραβες προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico που επικαλείται δύο πηγές, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής και όχι της Χαμάς.

Μία από τις πηγές, σημείωσε ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα υπόμνημα με το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλάμβανε τη δέσμευση για μη προσάρτηση, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους, πριν από τη συνάντησή του με τις 8 αραβικές χώρες στην έδρα του ΟΗΕ, ότι ήταν η «πιο σημαντική» της ημέρας. Ωστόσο, αποχώρησε χωρίς δηλώσεις, ενώ και οι συμμετέχοντες δεν έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση «καρποφόρα» το βράδυ της Τρίτης σε συνέντευξή του στο Fox News Channel, χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Οι Άραβες ηγέτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από τη συνεχιζόμενη στήριξή του στις επιχειρήσεις του Νετανιάχου κατά της Χαμάς, οι οποίες επεκτάθηκαν πέραν της Γάζας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το Ισραήλ επιχείρησε να πλήξει στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ενόψει της συνάντησης της Τρίτης, στόχος τους ήταν να καταστήσουν σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οποιαδήποτε ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Οι συμφωνίες, που υπεγράφησαν στην πρώτη θητεία του Τραμπ και θεωρούνται το κορυφαίο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του, σηματοδότησαν την ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με αρκετά αραβικά κράτη.



Πηγή: skai.gr

