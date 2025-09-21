Σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους προχωρά η Βρετανία

Είχε δοθεί προθεσμία και όροι στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσει στην «ιστορική» απόφαση. Αντιδράσεις από Ισραήλ και διεθνείς πιέσεις.

Σχεδόν το 75% από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Όμως, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνταχθεί με αυτά χαρακτηρίζεται δικαίως ως μια άκρως σημαντική αλλά και ιστορική κίνηση συμβολισμού. Ο λόγος της «βρετανικής σημασίας» έγκειται στο ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί παράλληλα και μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.



Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, αν και για χρόνια υποστήριζε την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και τη λύση των δύο κρατών, τόνιζε ότι θα ερχόταν μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, δεν είναι άγνωστο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Ισραήλ, σαφέστατα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτού του είδους η «ανταρσία» επιφυλάσσει κινδύνους διατάραξης των ισορροπιών που έχουν καθιερωθεί για δεκαετίες.

Μία απόφαση που δεν ήρθε ξαφνικά

Η ανακοίνωση από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αναμένεται να γίνει σήμερα το απόγευμα. Στο βίντεο των ανακοινώσεων, ο Στάρμερ αναμένεται να αναγάγει την αναγνώριση ως «αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού» και να τονίσει ως «ηθική υποχρέωση» της διεθνούς κοινότητας να κρατήσει τις ελπίδες για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική λύση ζωντανές.



Η απόφαση αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Η βρετανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για την κίνηση αυτή ήδη τον Ιούλιο, δίνοντας προθεσμία μέχρι τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



Ο χρόνος αυτός τελείωσε, μιας και η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ενώ και οι όροι που είχε θέσει ο Κιρ Στάρμερ στην κυβέρνηση Νετανιάχου ώστε να μην προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, δεν εκπληρώθηκαν.

Σφοδρές αντιδράσεις και λόγος για «προδοσία του Ισραήλ»

Βέβαια η απόφαση δεν έρχεται χωρίς αντιδράσεις. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ήδη δεχτεί σφοδρή κριτική από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει ότι η αναγνώριση είναι μια «επιβράβευση της τρομοκρατίας», από μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από οικογένειες των ομήρων. Αντίθετος ξεκαθάρισε πως είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση.



Συγκεκριμένα, χθες Σάββατο, με γραπτή έκκληση, 16 μέλη των οικογενειών παρότρυναν τον Στάρμερ να παγώσει την απόφαση. Μεταξύ άλλων, έγραψαν ότι η επικείμενη αναγνώριση «έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες επιστροφής των αγαπημένων μας», «με την Χαμάς ήδη να πανηγυρίζει την απόφαση και να αρνείται τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».



Παράλληλα, η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ, κατηγόρησε τον Στάρμερ για «συνθηκολόγηση» με την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του, με σκοπό να στηρίξει την ηγεσία του ενώ σε ακόμα σκληρότερη γλώσσα ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ έκανε λόγο για «προδοσία του Ισραήλ και για ανακοίνωση υποταγής στην τρομοκρατία».

Επιβολή κυρώσεων και προς τη Χαμάς προσεχώς

Οι αναλύσεις αναγνωρίζουν ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, είναι και η συνεχής επέκταση των Ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική όχθη, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι παράνομη, όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί και από τους Βρετανούς υπουργούς.



Ενώ η βρετανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι έχει ήδη συμφωνηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, η Χαμάς να μην έχει καμία ανάμειξη στο μέλλον της Παλαιστίνης. Άλλωστε, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση ως τρομοκρατική από το 2021.



Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, η εργατική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ισορροπήσει τη γενική εικόνα των βρετανικών αποφάσεων θα προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων προς την Χαμάς, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



Από την πλευρά του κόσμου τώρα και σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov δύο ημέρες πριν, το 44% από περισσότερους από 2.000 ερωτηθέντες πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, το 18% τάσσεται ενάντια ενώ το 37% δεν πήρε θέση.

Πηγή: Deutsche Welle

