Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Βρετανία από την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φέρεται να έστειλε η Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, στον καταδικασμένο για παιδοφιλία Τζέφρι Έπστιν, αποκαλώντας τον «γενναιόδωρο» και «υπέρτατο φίλο».

Οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι το email, στάλθηκε το 2011, εβδομάδες αφότου η δούκισσα είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διατηρούσε «ποτέ ξανά καμία σχέση» με τον Έπστιν.

Σε μια συνέντευξη το 2011, η δούκισσα είπε ότι η εμπλοκή της με τον Έπστιν ήταν ένα «γιγαντιαίο λάθος στην κρίση της».

Εκείνη την εποχή, η δούκισσα υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση μαζί του λέγοντας: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών».

«Δεν μπορώ να δηλώσω με μεγαλύτερη έμφαση ότι καταλαβαίνω ότι έγινε ένα τρομερό, τρομερό λάθος στην κρίση μου, ότι είχα οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν. Αυτό που έκανε ήταν λάθος και για το οποίο δικαίως φυλακίστηκε».

Ωστόσο, οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι λίγο μετά την παραχώρηση της συνέντευξης το 2011, η δούκισσα έστειλε email στον Έπστιν για να του πει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «παιδοφιλία» αναφερόμενη σε αυτόν.

«Όπως ξέρεις, δεν είπα τη λέξη «Π» για σένα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ειπώθηκε ότι το έκανα», του έγραψε.

«Ξέρω ότι νιώθεις απίστευτα απογοητευμένος από εμένα. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου.»

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email είχε ως στόχο να απαντήσει η δούκισσα στον Έπστιν ο οποίος την απειλούσε ότι θα τη μηνύσει για δυσφήμιση επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «παιδοφιλία».

«Η δούκισσα μίλησε με λύπη για τη σχέση της με τον Έπστιν πριν από πολλά χρόνια και, όπως πάντα, οι πρώτες της σκέψεις είναι με τα θύματά του», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

«Όπως πολλοί άνθρωποι, παρασύρθηκε από τα ψέματά του. Μόλις συνειδητοποίησε την έκταση των κατηγοριών εναντίον του, όχι μόνο διέκοψε την επαφή μαζί του, αλλά τον καταδίκασε δημόσια, σε σημείο που εκείνος στη συνέχεια απείλησε να τη μηνύσει για δυσφήμιση επειδή τον συνέδεσε με παιδοφιλία».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η δούκισσα υπερασπίστηκε δημόσια την καταδίκη της για τον Έπστιν.

«Αυτό το email στάλθηκε στο πλαίσιο συμβουλών που έλαβε η Δούκισσα για να προσπαθήσει να κατευνάσει τον Έπστιν και τις απειλές του» τόνισε ο εκπρόσωπός της.

Οι τελευταίες αυτές αποκαλύψεις συμπίπτουν με την πρόσφατη δημόσια επανεμφάνιση της ίδιας και του πρίγκιπα Άντριου, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσφορία.

