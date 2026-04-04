Οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες των οποίων ηγούνται περιφερειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φέρεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, την ώρα που ο πόλεμος εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του.

Το Ιράν έχει επισήμως ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ότι δεν είναι διατεθειμένο να συναντήσει Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες και θεωρεί τις αμερικανικές απαιτήσεις απαράδεκτες, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος αναζητούν διέξοδο από το διπλωματικό αδιέξοδο και εξετάζουν εναλλακτικές τοποθεσίες για τη διεξαγωγή των συνομιλιών, όπως το Κατάρ ή η Κωνσταντινούπολη.

Το Κατάρ αντιστέκεται στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της Μέσης Ανατολής να αναλάβει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή στις συνομιλίες, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, περιπλέκοντας την προσπάθεια προώθησης των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και διαμεσολαβητές, το δημοσίευμα ανέφερε ότι το Κατάρ, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή με τους Ταλιμπάν, καθώς και σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενημέρωσε τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είναι πρόθυμο να μεσολαβήσει σε αυτές τις συνομιλίες.

Τα δημοσιεύματα ήρθαν ενώ ο πόλεμος κλιμακώνεται και εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του. Την Παρασκευή, για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι ΗΠΑ έχασαν αεροσκάφος σε ιρανικό έδαφος.

Ενω οι έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο συνεχίζονται, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι η κατάρριψη του αεροσκάφους δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις: «Όχι, καθόλου. Όχι, είναι πόλεμος. Βρισκόμαστε σε πόλεμο» δήλωσε. Αργότερα μιλώντας στον βρετανικό Independent δήλωσε ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος να πει πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση που ο πιλότος πάθει κάτι. «Ελπίζουμε να μη συμβεί αυτό», είπε.

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ μετέδωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για ακόμη δύο εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, σημειώνοντας ότι το χρονικό αυτό πλαίσιο ξεπερνά τις τέσσερις έως έξι εβδομάδες που είχε θέσει ο Λευκός Οίκος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Kan ότι ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη περισσότερο από δύο εβδομάδες και ότι γίνονται προετοιμασίες ώστε οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, την Ημέρα Μνήμης και την Ημέρα Ανεξαρτησίας να πραγματοποιηθούν υπό συνθήκες επιθέσεων.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το Ιράν δεν θα χαλαρώσει τον έλεγχο στο Ορμούζ

Πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούν ότι το Ιράν είναι απίθανο να ανοίξει σύντομα το Στενό του Ορμούζ, καθώς ο έλεγχός του σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία του παγκόσμιου πετρελαίου αποτελεί τη βασική του διαπραγματευτική ισχύ έναντι της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας, ως μέσο πίεσης προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την εξεύρεση γρήγορης εξόδου από τον πόλεμο.

Οι εκθέσεις παρέχουν επίσης μία ακόμη ένδειξη ότι ο πόλεμος, ο οποίος στόχευε στην εξουδετέρωση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύσει την περιφερειακή του επιρροή, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να απειλεί αυτήν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η χρήση στρατιωτικής βίας κατά του Ιράν, το οποίο ελέγχει τη μία πλευρά των στενών, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή και να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν παρατεταμένο χερσαίο πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

