Ιράν: Βίντεο από την κατάρριψη του 2ου αεροσκάφους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο

Βίντεο από την κατάρριψη του δεύτερου αμερικανικού αεροσκάφους στον Περσικό Κόλπο ανήρτησαν τα ιρανικά πρακτορεία.

Το A-10 Warthog, επλήγη την Παρασκευή από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Το βίντεο από τη στιγμή της κατάρριψης που κυκλοφορεί στα ιρανικά μέσα:

Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμα του F-15 που καταρρίφθηκε νωρίτερα και δέχτηκε πυρά από το Ιράν και από το οποίο αγνοείται ο ένας πιλότος.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων.

Πηγή: skai.gr

