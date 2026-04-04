Αστυνομικοί της φρουράς του δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν παράτησαν έξω από την κατοικία του ένα σακίδιο με όπλα, το οποίο βρήκαν περαστικοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Ένας εργάτης, ο Τζόρνταν Γκρίφιθς, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι ενημέρωσε την αστυνομία όταν η σύντροφός του βρήκε το σακίδιο στο πεζοδρόμιο το βράδυ της Τρίτης.

Το σακίδιο περιείχε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο MP5 Heckler & Koch, ένα πιστόλι Glock, ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυρομαχικά, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Γκρίφιθς δήλωσε στη Sun πως έπαθε σοκ όταν ανακάλυψε το περιεχόμενο. «Δεν πίστευα στα μάτια μου και τράβηξα μερικές φωτογραφίες ως πειστήρια όσων είχαμε βρει».

«Τηλεφώνησα στην αστυνομία και τους είπα τι είχα βρει. Μέσα σε λίγα λεπτά, εμφανίστηκαν για να πάρουν τα όπλα… Όταν έφθασαν, σοκαρίστηκαν πραγματικά», ανέφερε.

Αφηγήθηκε πως του είπαν πως το σακίδιο με τα όπλα άφησε εκεί κάποιος από τους αξιωματικούς ασφαλείας του Σαντίκ Καν. «Μου φάνηκε λογικό, αφού μένει εκεί», συμπλήρωσε.

Σε εξέλιξη είναι η διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ πέντε αστυνομικοί έχουν απαλλαγεί προσωρινά από τα καθήκοντά τους. Σε ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης αναφέρεται πως «ένας πολίτης τηλεφώνησε στην αστυνομία αφού βρήκε σακίδιο που περιείχε υπηρεσιακά όπλα και ένα taser σε δρόμο του νότιου Λονδίνου».

«Επτά λεπτά μετά το τηλεφώνημα στην αστυνομία, αξιωματικοί έφθασαν στο σημείο και ανέκτησαν με ασφάλεια τα αντικείμενα», διευκρινίζεται.

«Εξετάζουμε επειγόντως τις συνθήκες αυτού του περιστατικού, αναγνωρίζοντας την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει», επισημαίνεται. «Επί του παρόντος, εκτιμάται πως το σακίδιο παράπεσε από αξιωματικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία, λίγη ώρα προτού εντοπιστεί από τον πολίτη».

Εκπρόσωπος του δημάρχου Σαντίκ Καν δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό συμβάν, το οποίο έχει παραπεμφθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία πρέπει τώρα να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.