Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή σε εστιατόριο στην πόλη Καπάο ντα Κανόα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη νότια Βραζιλία, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

🇧🇷Na manhã desta sexta-feira (3), um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência em Capão da Canoa, no litoral norte do RS. Um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante, provocando um incêndio de grandes proporções e causando a morte do piloto. pic.twitter.com/EJ88BThedj April 3, 2026

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Gaucha, το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο.

Ascendieron a tres las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en la ciudad balneario de Capao da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de #Brasil, informó el Departamento de Bomberos de la localidad.



"Conforme a informaciones preliminares, la aeronave… pic.twitter.com/ITt2znSGoG — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 3, 2026

Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

A small #plane crashed into a #restaurant in #Brazil, triggering a massive #explosion and fire. At least three people were killed in the incident, while several others were reported injured. pic.twitter.com/B3VHMs8dM3 — RITESH YADAV (@ritesh8989) April 3, 2026

Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

