Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε σήμερα πως απορρίπτει κάθε απόπειρα εξαναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους κι επανέλαβε τη δέσμευσή της στη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης, που διαβεβαίωσε ότι παραμένει ακλόνητη, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση-σοκ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως έχει σκοπό οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας «μακροπρόθεσμα».

Οι αρχές του σουνιτικού βασιλείου συμπλήρωσαν ακόμη πως δεν θα αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ προτού εγκαθιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, αποκρούοντας τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ και του Νετανιάχου για αυτό κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον.

