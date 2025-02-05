Οι ομάδες έρευνας μπόρεσαν να ανασύρουν τα πτώματα των 67 ανθρώπων που χάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν αεροπλάνο της γραμμής συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στους αιθέρες της Ουάσιγκτον και τα δυο αεροσκάφη συνετρίβησαν στα παγερά νερά του ποταμού Ποτόμακ, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές.

Τις τελευταίες ημέρες, συνεργεία έρευνας συνέχιζαν τις έρευνες στα παγωμένα νερά του ποταμού για να ανασύρουν όλα τα θύματα της χειρότερης αεροπορικής τραγωδίας στις ΗΠΑ από το 2001. Και οι 64 επιβαίνοντες στα δυο αεροσκάφη —οι 60 επιβάτες και τα 4 μέλη του πληρώματος στο επιβατικό αεροπλάνο θυγατρικής της American Airlines, το 3μελές πλήρωμα του στρατιωτικού ελικοπτέρου— σκοτώθηκαν.

Διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονταν στις έρευνες επιβεβαίωσαν πως πλέον εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν τα πτώματα «των 67 θυμάτων της σύγκρουσης στον αέρα», προσθέτοντας πως σχεδόν όλα, με μόνο μια εξαίρεση, «αναγνωρίστηκαν» με απόλυτη βεβαιότητα.

«Στέκουμε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκφράζει «αποφασιστικότητα να τις υποστηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Οι ομάδες έρευνας επικεντρώνονται πλέον στην «ανάκτηση των συντριμμιών που απομένουν στον ποταμό Ποτόμακ», σημείωσαν.

Οι επιχειρήσεις ανάκτησης των συντριμμιών των δυο αεροσκαφών που κατέπεσαν στον ποταμό, σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, άρχισαν τη Δευτέρα, παράλληλα με τη συνέχιση της έρευνας για τα θύματα.

Πέντε ημέρες μετά το δυστύχημα, μέρος του αεροσκάφους, τμήμα της ατράκτου ιδίως, ανακτήθηκαν προχθές.

Τα λεγόμενα μαύρα κουτιά του επιβατικού αεροσκάφους αναλύονται από ειδικούς της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), που έχει σκοπό να δώσει στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος «εντός 30 ημερών».

Κατά την εφημερίδα New York Times, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρέιγκαν ήταν υποστελεχωμένος τη βραδιά του δυστυχήματος, την 29η Ιανουαρίου. Μόνο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αντί των δύο που κανονικά κάνουν βάρδια, ρύθμιζε την κίνηση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων στον εξαιρετικά πολυάσχολο τομέα του εναέριου χώρου της Ουάσιγκτον.

