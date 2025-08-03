Ένας 60χρονος Αμερικανός, πρώην πιλότος πρώην μαχητικών αεροσκαφών και ο 13χρονος γιος του σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα ανοιχτά της Μαγιόρκα, όταν το διθέσιο, ελαφρύ αεροσκάφος στο οποίο επεβαιναν συνετρίβη στη θάλασσα χθες το βράδυ.

Haunting moment plane performs mid-air stunt before crashing off Majorca as ex- fighter pilot and son feared deadhttps://t.co/LT0Za3aJMc August 3, 2025

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, επρόκειτο για ένα αεροβατικό αεροσκάφος Team Rocket F-4 Raider, που έκανε ελιγμούς στον ουρανό πριν από το ατύχημα.

Σύμφωνα την ισπανική πολιτοφυλακή, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 20.00 του Σαββάτου (21.00 ώρα Ελλάδας) σε μια περιοχή κοντά στον φάρο του λιμανιού του Σόλερ, στο βόρειο τμήμα της νήσου, όπου το βάθος του νερού φθάνει έως τα 30 μέτρα.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού των δύο επιβατών, που τελικά ανασύρθηκαν νεκροί σήμερα.

🔴 ÚLTIMA HORA | Recuperan los cuerpos de un padre y su hijo de la avioneta que cayó al mar el sábado en Mallorca https://t.co/tUKWpr6rl5 — EL PAÍS (@el_pais) August 3, 2025

«Γύρω στις 14.00 ώρα Ελλάδας ειδικοί δύτες από την πολιτοφυλακή ανέσυραν τις σορούς του πιλότου και του γιου του, ο οποίος τον συνόδευε, από τη θάλασσα, το βάθος της οποίας φθάνει τα 30 μέτρα και τις μετέφεραν στο Πουέρτο ντε Σόλερ», ανέφερε η ισπανική πολιτοφυλακή.

Το ελαφρύ αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από ένα αεροδρόμιο της Μαγιόρκα δύο ώρες νωρίτερα, συνετρίβη στη θάλασσα, σε απόσταση 100 μέτρων από τις ακτές, ανέφερε στην αστυνομία επιβάτης ενός σκάφους που υπήρξε μάρτυρας του περιστατικού.

Οι συνθήκες της συντριβής διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

