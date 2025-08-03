Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), κυρίαρχη δύναμη των οποίων είναι οι Κούρδοι, ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πέντε μέλη τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης μαχητών του Ισλαμικού Κράτους σε σημείο ελέγχου στην Ντέιρ ελ-Ζορ της ανατολικής Συρίας στις 31 Ιουλίου.

Οι SDF αποτελούσαν την κύρια μαχητική δύναμη-σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισλαμικό Κράτος το 2019, όταν το τελευταίο κήρυξε χαλιφάτο σε εκτάσεις της Συρίας και του Ιράκ.

Το Ισλαμικό Κράτος προσπαθεί να ανακάμψει στη Μέση Ανατολή, τη Δύση και την Ασία.

Η πόλη Ντέιρ ελ-Ζορ καταλήφθηκε από το Ισλαμικό Κράτος το 2014, αλλά ο συριακός στρατός την ανακατέλαβε το 2017.

Πηγή: skai.gr

