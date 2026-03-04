Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ένα τρομακτικό στιγμιότυπο στην Λουϊζιάνα των ΗΠΑ. Ένας εργάτης γερανοφόρου κρέμεται στο κενό ενώ πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο κουβούκλιο.

Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τις φλόγες, ο άντρας έπεσε από ύψος 6 μέτρων και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και εγκαυματίας.

🔴 Scène impressionnante ce 3 mars à Baton Rouge en Louisiane. Un employé piégé par l’incendie de sa nacelle a chuté de 6 mètres pour fuir les flammes. Grièvement brûlé, il a été hospitalisé. pic.twitter.com/foM7WKODGF — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) March 4, 2026

Το τρομακτικό εργατικό ατύχημα συνέβη στην πόλη Μπατόν Ρουζ.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πριν ξεσπάσει η φωτιά, το καλάθι όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος φέρεται να προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: skai.gr

