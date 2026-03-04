Λογαριασμός
Δραματική πτώση εργάτη από φλεγόμενο γερανοφόρο γίνεται viral – Βίντεο

Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τις φλόγες, ο άντρας έπεσε από ύψος 6 μέτρων και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και εγκαυματίας

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ένα τρομακτικό στιγμιότυπο στην Λουϊζιάνα των ΗΠΑ. Ένας εργάτης γερανοφόρου κρέμεται στο κενό ενώ  πυρκαγιά έχει ξεσπάσει  στο κουβούκλιο. 

Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τις φλόγες, ο άντρας έπεσε από ύψος 6 μέτρων και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και εγκαυματίας. 

Το τρομακτικό εργατικό ατύχημα συνέβη  στην πόλη Μπατόν Ρουζ.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πριν ξεσπάσει η φωτιά, το καλάθι όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος φέρεται να προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

