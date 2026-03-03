Μετά την άρνηση της Ισπανίας να γίνει κόμβος εξυπηρέτησης των εχθροπαξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τραμπ (Donald Trump), κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχτ Μερτς, ανακοίνωσε πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συνεργασία και οικονομική συνεργασία με τη Μαδρίτη.

Πρόκειται για μία εκδικητική πράξη των ΗΠΑ προς μία ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε τη στάση της Γερμανίας, ενώ δήλωσε για μία ακόμη φορά την απογοήτευσή του για τη νοθρή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

«H Ισπανία φέρθηκε απαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Μερτς να υποστηρίζει ότι προσπαθεί να πείσει τη Μαδρίτη να τηρήσει τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5%.

Πηγή: skai.gr

