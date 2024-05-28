Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Ισραήλ να λάβει κάθε προφύλαξη ώστε να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστίνιους μετά το πλήγμα στη Ράφα το οποίο κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ Δημοκρατικοί ζητούν να διακοπεί η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να καταδιώξει τη Χαμάς και κατανοούμε ότι από αυτό το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο υψηλόβαθμοι τρομοκράτες της Χαμάς που ευθύνονταν για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

«Ωστόσο, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για να προστατεύσει τους αμάχους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πίεση των Δημοκρατικών προς τον Μπάιντεν να περιορίσει την υποστήριξη της κυβέρνησής του προς το Ισραήλ είχε ενταθεί ακόμη και πριν από το αεροπορικό πλήγμα της Κυριακής, εξαιτίας του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 45 άνθρωποι.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κόρτες, βουλεύτρια των Δημοκρατικών, χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα, το ισραηλινό αυτό πλήγμα «αδικαιολόγητη φρικαλεότητα». Παράλληλα σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης εκτίμησε ότι «έχει έρθει εδώ και καιρό η ώρα ο πρόεδρος να τηρήσει τη δέσμευσή του και να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια» προς το Ισραήλ.

«Φρικτές και ανατριχιαστικές εικόνες από τη Ράφα χθες το βράδυ», σχολίασε σε άλλη ανάρτηση η βουλεύτρια Αγιάνα Πρέσλι. «Για πόσο καιρό ακόμη οι ΗΠΑ θα στέκονται και θα κοιτούν την ώρα που ο ισραηλινός στρατός σφαγιάζει και ακρωτηριάζει μωρά Παλαιστίνιων;», διερωτήθηκε.

Η βουλεύτρια Ρασίντα Τλάιμπ, η μοναδική Αμερικανίδα παλαιστινιακής καταγωγής που έχει εκλεγεί στο Κογκρέσο, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «μανιακό γενοκτόνο».

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «συνεργάζεται ενεργά» με τον ισραηλινό στρατό και άλλους επί του πεδίου για να εκτιμήσει τι συνέβη στον καταυλισμό της Ράφα.

Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Μπάιντεν χειρίζεται τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Εξάλλου στην πίεση που νιώθει ο Αμερικανός πρόεδρος και η προεκλογική του εκστρατεία ήρθαν να προστεθούν οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνταν επί εβδομάδες στα αμερικανικά πανεπιστήμια με αίτημα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

