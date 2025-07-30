Η Σανγκάη απομάκρυνε σήμερα τουλάχιστον 280.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους, ακύρωσε εκατοντάδες πτήσεις, ανέστειλε τη λειτουργία πορθμείων και επέβαλε όρια ταχύτητας στα αυτοκίνητα και τους σιδηροδρόμους καθώς τροπική καταιγίδα σάρωσε την ανατολική Κίνα με θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η καταιγίδα Co-May έφθασε στην ξηρά στην πόλη-λιμάνι Ζουσάν, στην επαρχία Τσετσιάνγκ νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα). Σύντομα ακολούθησαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι λόγω ενός ισχυρού σεισμού ανοικτά της ρωσικής Άπω Ανατολής, προκαλώντας ανησυχία για μεγαλύτερα του αναμενομένου κύματα καταιγίδας κατά μήκος των κινεζικών ακτών.

Οι αρχές ήγειραν τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι στη Σανγκάη και τη Ζουσάν αργότερα στη διάρκεια της ημέρας.

Ενώ οι άνεμοι από την Co-May ήταν ασθενέστεροι από εκείνους που προκαλούνται από τυφώνες, το χρηματοπιστωτικό κέντρο της Κίνας και άλλες πόλεις στο δέλτα του ποταμού Γιανγκτσί δεν το διακινδυνεύουν.

Τουλάχιστον 640 πτήσεις ενδέχεται να ακυρωθούν σήμερα στα δύο κύρια αεροδρόμια της Σανγκάης, περιλαμβανομένων 410 στο Πουντόνγκ και 230 στο Χονγκτσάο, ανέφεραν οι αρχές.

Η λειτουργία όλων των πορθμείων στη Σανγκάη ανεστάλη από το πρωί, και οι οδηγοί έλαβαν συστάσεις να οδηγούν με ταχύτητες κάτω των 60 χλμ/ώρα στους αυτοκινητοδρόμους, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

Η Co-May έφθασε στη Σανγκάη στις 4:40 π.μ. (τοπική ώρα, 11:40 ώρα Ελλάδας) με ταχύτητες ανέμων παρόμοιες των 23 μέτρων ανά δευτερόλεπτο (83kph), όταν η καταιγίδα είχε φθάσει νωρίτερα στη Ζουσσάν.

Βροχοπτώσεις έως 100 χιλιοστών –η ποσότητα νερού που αναμένεται στη διάρκεια ενός μήνα– αναμένονται για περίοδο έξι ωρών στην πόλη, δήλωσαν οι δημοτικές αρχές, προειδοποιώντας για πιθανές πλημμύρες γύρω από το κέντρο της πόλης.

Αν και ορισμένα πάρκα και ο ζωολογικός κήπος έχουν κλείσει, η Ντίσνεϊλαντ και η Λέγκολαντ της Σανγκάης παραμένουν ανοικτές, με ορισμένες διαδρομές στη Λέγκολαντ να αναστέλλονται λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, όπως ανέφερε το θεματικό πάρκο.

Αεροδρόμια στις κοντινές πόλεις Νίνγκμπο, Γουενζού και Χανγκτσόου ακύρωσαν ή εξέτρεψαν πτήσεις. Έως το πρωί, τουλάχιστον το 75% των πτήσεων της ημέρας στη Ζουσάν είχαν ακυρωθεί.

Ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην περιοχή ανεστάλησαν προσωρινά ενώ άλλες λειτουργούσαν με μειωμένες ταχύτητες, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

Η άφιξη της Co-May συνέπεσε με το τσουνάμι που προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, σε απόσταση 4.000 χλμ. από τη Σανγκάη.

Αν και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Προβλέψεων ανέφερε πως το τσουνάμι αναμένεται να έχει “καταστροφική επίδραση” σε ορισμένα τμήματα των ακτών της Κίνας, η δημοτική υπηρεσία σεισμών της Σανγκάης απέρριψε αργότερα τυχόν “καταστροφική επίδραση”.

Αν και το επίπεδο του νερού στη θάλασσα σε γειτονικές παράκτιες πόλεις μπορεί να αυξηθεί έως και τα 180 εκατοστά το απόγευμα, τα παλιρροϊκά κύματα γύρω από την πόλη δεν θα ξεπεράσουν τα επίπεδα προειδοποίησης, ανέφερε το κέντρο θαλάσσιων προβλέψεων της Σανγκάης, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

