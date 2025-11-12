Σοκ στο Σαν Φρανσίσκο, στις ΗΠΑ. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που μια οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε εν κινήσει, ενώ ο συρμός μπαίνει σε τούνελ με ταχύτητα περίπου 80 χιλιομέτρων την ώρα. Κάποιοι επιβάτες φαίνεται να χάνουν την ισορροπία τους και να είναι σε πανικό, ενώ η ίδια σε κάποια στιγμή τραντάζεται, ξυπνάει, ακινητοποιεί το όχημα, βγαίνει από την καμπίνα και προσπαθεί να καθησυχάσει τους επιβάτες.

Μία γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές λένε ότι αυτό συνέβη γιατί υπήρχε αρκετή κόπωση στο προσωπικό και γι' αυτό η οδηγός αποκοιμήθηκε.

Πηγή: skai.gr

