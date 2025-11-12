Η οικονομική ανάκαμψη του Αφγανιστάν υποχωρεί καθώς 9 στα 10 νοικοκυριά αναγκάζονται να παραλείψουν γεύματα, πωλούν τα υπάρχοντά τους ή δανείζονται χρήματα για να επιβιώσουν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, στη χειρότερη κρίση που έχει σημειωθεί από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στη χώρα

Έκθεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) αναφέρει επίσης ότι σχεδόν ένας στους 10 Αφγανούς που ζει στο εξωτερικό έχει αναγκαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα του με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια να έχουν επιστρέψει μετά το 2023, κυρίως από το Ιράν και το Πακιστάν, γεγονός που επιβαρύνει τον πληθυσμό κατά 10% και επιδεινώνει την κρίση.

Επιπλέον, οι σεισμοί, οι πλημμύρες και η ξηρασία έχουν καταστρέψει 8.000 σπίτια και έχουν επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες "πέραν των ορίων τους".

Οι Ταλιμπάν κυβέρνησαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001 και από το 2021 - μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων - έως σήμερα, εγκαθιδρύοντας ένα θεοκρατικό καθεστώς

Σεισμοί, πλημμύρες και πείνα

'Ερευνα που διενεργήθηκε σε πάνω από 48.000 νοικοκυριά διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς επαναπατρισθέντες Αφγανούς απέφυγαν την ιατρική φροντίδα ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν τρόφιμα και 45% εξαρτώνται από πηγές και πηγάδια για νερό.

Σχεδόν 90% των οικογενειών που επέστρεψαν στη χώρα τους είναι χρεωμένες χρωστώντας από 373 ως 900 δολάρια, 5 φορές πάνω από το μέσο μηνιαίο εισόδημα των 100 δολαρίων και σχεδόν το μισό από το ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με το UNDP.

Σε περιοχές με μεγάλο αριθμό επαναπατρισθέντων, 30% των παιδιών εργάζονται και η ανεργία μεταξύ των επαναπατρισθέντων αγγίζει το 95%.

Το UNDP προειδοποίησε ότι η συνέχιση της παροχής βοήθειας είναι κρίσιμη καθώς οι δεσμεύσεις των δωρητών έχουν μειωθεί δραματικά από το 2021, καλύπτοντας μόνο ένα μικρό κομμάτι από τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια που ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη για το Αφγανιστάν αυτό τον χρόνο.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έκανε έκκληση για διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια έπειτα από έναν φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο και έχει επισήμως διαμαρτυρηθεί για τους μαζικούς διωγμούς Αφγανών υπηκόων από το Πακιστάν εκφράζοντας την "βαθιά της ανησυχία" για την μεταχείρισή τους.

Μεγαλύτερα θύματα οι γυναίκες

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας της χώρας έχει μειωθεί στο 6%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως, και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις τους έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατο για τις γυναίκες που είναι επικεφαλής ενός νοικοκυριού να έχουν πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Όπως λέει η Κάνι Γουιγκναράτζα, βοηθός γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακή διευθύντρια για την Ασία και τον Ειρηνικό στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, "σε ορισμένες επαρχίες ένα στα τέσσερα νοικοκυριά εξαρτάται από τις γυναίκες για να φέρουν χρήματα στο σπίτι κι επομένως όταν οι γυναίκες εμποδίζονται να εργασθούν, ζημιώνονται οικογένειες, κοινότητες, όλη η χώρα".

Τα νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες, που αναλογούν έως και στο 26% των επαναπατρισμένων οικογενειών σε ορισμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατροφικής ανασφάλειας και δευτερεύοντα εκτοπισμού.

Το UNDP κάλεσε τις αρχές των Ταλιμπάν να κατανείμουν περισσότερους πόρους και τους δωρητές να άρουν τους περιορισμούς στις γυναίκες μέλη ανθρωπιστικού προσωπικού.

Το υπουργείο Προσφύγων και Επαναπατρισμού, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα να σχολιάσουν.

Πηγή: skai.gr

