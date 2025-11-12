Λονδίνο: Σύλληψη 18χρονου για τρομοκρατία στο αεροδρόμιο Γκάτγκουικ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες περί τρομοκρατίας βρίσκεται ένας 18χρονος στο Λονδίνο, μετά από έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σαφίκ Αζίζ, κάτοικος του Σάτον, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου 2025 και 5ης Νοεμβρίου 2025 φέρεται να προέβη σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με πρόθεση τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι «προσπάθησε να ταξιδέψει στη Συρία για να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος».

Η επιχείρηση των αρχών ξεκίνησε την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν ο 18χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Η αρχική σύλληψη έγινε με την κατηγορία της συμμετοχής σε παράνομη οργάνωση.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου, ο Αζίζ συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για τρομοκρατία.

Ο 18χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

