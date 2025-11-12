Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Φωτιές έχουν ανάψει στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης τα σενάρια ανατροπής του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει άμεση απειλή εκ των έσω.

Το Εργατικό Κόμμα διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω μιας σειράς κυβερνητικών αστοχιών, την ίδια στιγμή που βλέπει τα ποσοστά του να καταρρέουν στις δημοσκοπήσεις.

Σε μια σπάνια και όπως φαίνεται συντονισμένη προσπάθεια, κύκλοι της Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησαν να θωρακίσουν τον Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας τους «συνωμότες» πως οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής θα γύριζε μπούμερανγκ.

Υποστηρικτές του Κιρ Στάρμερ κατηγορούν τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, και την υπουργό εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, ότι προχωρούν σε «μανούβρες» για τη διεκδίκηση της ηγεσίας. Οι κατηγορίες αυτές πυροδότησαν έναν σφοδρό «πόλεμο διαρροών» το βράδυ της Τρίτης, καθώς σύμμαχοι των δύο υπουργών αντεπιτέθηκαν, κατηγορώντας το πρωθυπουργικό περιβάλλον ότι διακινεί «ανοησίες».

Βρετανικά μέσα τονίζουν ότι υπάρχει πραγματική ανησυχία για την απειλή που δέχεται ο Στάρμερ, με τη Ντάουνινγκ Στριτ να επιμένει ότι ο πρωθυπουργός θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph: «Οποιαδήποτε προσπάθεια πρόκλησης πολιτικής αστάθειας σε μια κυβέρνηση με πολύ σταθερή πλειοψηφία θα ήταν οικονομικά και πολιτικά εξαιρετικά ασύνετη».

Σχετικά με το τι θα συνέβαινε εάν ο Στάρμερ αντιμετώπιζε αμφισβήτηση της ηγεσίας του, η πηγή πρόσθεσε: «Φυσικά και θα έθετε υποψηφιότητα σε μια εσωκομματική διαδικασία εάν αμφισβητηθεί. Αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά».

Μια δεύτερη πηγή ισχυρίστηκε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης, αλλά επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός «φυσικά» θα έδινε τη μάχη.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, για να ενεργοποιηθεί διαδικασία αμφισβήτησης, απαιτείται η στήριξη ενός υποψηφίου από το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών.

Το βράδυ της Τρίτης, η ομάδα του Στρίτινγκ διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο υπουργός σχεδιάζει «πραξικόπημα». Εκπρόσωπός του δήλωσε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι κατηγορηματικά αναληθείς. Η προσοχή του Γουές είναι εξ ολοκλήρου στραμμένη στη μείωση των λιστών αναμονής για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, στην πρόσληψη 2.500 περισσότερων γενικών ιατρών και στην ανοικοδόμηση του NHS».

Ο ίδιος ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε «εντελώς αναληθείς» τους ισχυρισμούς αυτούς σε συνέντευξή του στο Sky News σήμερα το πρωί.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ένας σύμμαχος της Σαμπάνα, απέρριψε τις υπόνοιες ότι η ίδια σχεδιάζει να διεκδικήσει την ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες» και λέγοντας ότι υπάρχει «προφανώς μια μεγάλη επιχείρηση» σε εξέλιξη για να στηριχθεί η θέση του Κιρ Στάρμερ. Σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρθηκε και το όνομα του Εντ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτη των Εργατικών και νυν υπουργού ενέργειας.

