Λύθηκε ο γρίφος πίσω από τον μυστήριο τραυματισμό του 57χρονου στην Πάφο, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου συνέλαβαν τον 57χρονο τραυματία και τον 42χρονο φίλο του, για διάρρηξη κατοικίας στην Αναρίτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δύο άντρες διέρρηξαν την κατοικία 63χρονης Ελληνοκύπριας την περασμένη Τετάρτη. Κατά την προσπάθειά τους να μετακινήσουν το χρηματοκιβώτιο από το δωμάτιό της, λόγω του μεγάλου βάρους του, φαίνεται να τους έπεσε στη σκάλα του σπιτιού και να το εγκατέλειψαν. Φαίνεται επίσης ότι από την πτώση του χρηματοκιβωτίου, προκλήθηκε τραυματισμός του 57χρονου, αφού κοντά στο χρηματοκιβώτιο, κατά την εξέταση της σκηνής, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο πόδι.

Εισήχθη στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το πόδι του, προχωρώντας σε ακρωτηριασμό.

Για την περίπτωση του τραυματία ενημερώθηκε το ΤΑΕ Πάφου, το οποίο μετέβη στο Νοσοκομείο Πάφου για έρευνες και εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από μελέτη κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι τον 57χρονο είχε μεταφέρει κάποιος άλλος που τον άφησε στο Νοσοκομείο και ακολούθως τον εγκατέλειψε χωρίς να δώσει στοιχεία.

Οι ανακριτές εντόπισαν τα ίχνη του και προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου την Πέμπτη. Ο 42χρονος ανακρινόμενος ισχυρίστηκε ότι ο 57χρονος του τηλεφώνησε και του είπε να τον παραλάβει από χωράφι σε περιοχή της Πάφου. Από τις επιτόπιες εξετάσεις στο σημείο που υπέδειξε ο εν λόγω άνδρας, ο ισχυρισμός του δεν επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, εγέρθηκαν υποψίες για ψευδείς πληροφορίες στην Αστυνομία. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για τρεις ημέρες.

