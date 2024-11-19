Viral έγινε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να χάνει τον δρόμο μετά την ομιλία του για το κλίμα που είχε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Το βίντεο τραβήχτηκε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Μπάιντεν σε μια δασική περιοχή του Αμαζονίου στο Μανάους της Βραζιλίας, όπου συζήτησε την προσπάθεια της κυβέρνησής του για υποδομές καθαρής ενέργειας.

Ο Μπάιντεν ωστόσο όπως φαίνεται στο βίντεο φαίνεται να πηγαίνει κατευθείαν στο δάσος αντί να ακολουθεί το μονοπάτι που βρίσκεται μπροστά του

Οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν άμεσα με το ερώτημα να πλανάται: «πού πηγαίνει;»

♬ original sound - The Telegraph @thetelegraph Joe Biden wandered into the Amazon rainforest after giving a speech warning of the dangers of climate change. The purpose of the photocall was to highlight the dangers of global warming, which have been dismissed by his successor, Donald Trump. President Biden had flown by helicopter over where the Amazon and Negro rivers meet, seeing at first hand the dramatic drop in water levels because of the worst drought in decades. For more from #thetelegraph, click the link in our bio. #joebiden #uspolitics

Πηγή: skai.gr

