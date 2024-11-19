Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Κατάρ: Το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Ντόχα δεν έχει κλείσει οριστικά

Οι ηγέτες της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς δεν βρίσκονταν στην Ντόχα.

Χαμάς

Το πολιτικό γραφείο της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα δεν έχει κλείσει οριστικά, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed Al-Ansari, σύμφωνα με το πρκατορείο Reuters.

Ο Al-Ansari δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς δεν βρίσκονταν στην Ντόχα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαμάς Χαμάς. Ισραήλ Κατάρ
