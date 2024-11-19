ΥΠΕΞ Κατάρ: Το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Ντόχα δεν έχει κλείσει οριστικά

Το πολιτικό γραφείο της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα δεν έχει κλείσει οριστικά, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed Al-Ansari, σύμφωνα με το πρκατορείο Reuters.

Ο Al-Ansari δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς δεν βρίσκονταν στην Ντόχα.

Πηγή: skai.gr

