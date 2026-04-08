Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος διαμεσολαβεί προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική διέξοδος για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζήτησε από τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν μια δίμηνη εκεχειρία για να «επιτρέψουν στη διπλωματία να επιτύχει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου» σε ανάρτησή του στο X.

Έχει επίσης ζητήσει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και από το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δύο εβδομάδων.

Μια περιφερειακή πηγή δήλωσε απόψε στο CNN ότι «αναμένονται σύντομα κάποια καλά νέα και από τις δύο πλευρές» και ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με την απευθείας μεσολάβηση του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Η πηγή πρόσθεσε ότι αναμένεται να κλείσει συμφωνία απόψε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός του Σαρίφ και ότι «θα υπάρξει απάντηση».

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «έντονες διαπραγματεύσεις» για τον πόλεμο στο Ιράν, αρνούμενος να επεκταθεί, ενώ παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών συνεχίζεται, χωρίς ωστόσο να δώσει κι εκείνος περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

