Ξεκίνησε το διάσημο καρναβάλι του Ρίο - Εντυπωσιακές εικόνες από την μεγάλη παρέλαση στο σαμποδρόμιο

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες σχολές σάμπα που εδρεύουν σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος προετοιμάζονται μήνες ολόκληρους για την μεγάλη παρέλαση

σαμπα

Το διάσημο καρναβάλι της Βραζιλίας ξεκίνησε με την μεγάλη παρέλαση των σχολών σάμπα, στο κατάμεστο σαμποδρόμιο Marquês de Sapucaí  του Ρίο ντε Τζανέιρο

σαμπα

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες σχολές σάμπα που εδρεύουν σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος προετοιμάζονται μήνες ολόκληρους για την παρέλασης, προβάροντας το τραγούδι που θα παρουσιάσουν μαζί με τα πανύψηλα άρματα και τα εκθαμβωτικές στολές τους, τις οποίες στη συνέχεια παρουσιάζουν στους κριτές. 

ριο

ριο

Οι πρώτες σχολές παρουσιάστηκαν στο σαμποδρόμιο το βράδυ της Κυριακής, παρουσία του πρόεδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος απόλαυσε ένα από τα άρματα που φτιάχτηκαν προς τιμήν του.

Σήμερα το βράδυ θα παρελάσουν και οι τελευταίες σχολές σάμπα ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη.

Οι σχολές με την καλύτερη παρουσίαση θα εμφανιστούν το ερχόμενο Σάββατο, σε ένα τεράστιο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο.

