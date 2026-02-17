Το διάσημο καρναβάλι της Βραζιλίας ξεκίνησε με την μεγάλη παρέλαση των σχολών σάμπα, στο κατάμεστο σαμποδρόμιο Marquês de Sapucaí του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες σχολές σάμπα που εδρεύουν σε γειτονιές χαμηλού εισοδήματος προετοιμάζονται μήνες ολόκληρους για την παρέλασης, προβάροντας το τραγούδι που θα παρουσιάσουν μαζί με τα πανύψηλα άρματα και τα εκθαμβωτικές στολές τους, τις οποίες στη συνέχεια παρουσιάζουν στους κριτές.

Οι πρώτες σχολές παρουσιάστηκαν στο σαμποδρόμιο το βράδυ της Κυριακής, παρουσία του πρόεδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος απόλαυσε ένα από τα άρματα που φτιάχτηκαν προς τιμήν του.

A colossal metallic robot depicting Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva towered over Rio de Janeiro's famed Sambadrome avenue in a Carnival parade that has drawn fire for its tribute to a sitting president in an election year. pic.twitter.com/TdoupMMo40 — AFP News Agency (@AFP) February 17, 2026

Σήμερα το βράδυ θα παρελάσουν και οι τελευταίες σχολές σάμπα ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη.

Οι σχολές με την καλύτερη παρουσίαση θα εμφανιστούν το ερχόμενο Σάββατο, σε ένα τεράστιο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

