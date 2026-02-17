Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Περισσότερα από 240 άτομα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες στο Λονδίνο για κλοπές κινητών τηλεφώνων και έχουν κατασχεθεί 770 συσκευές, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να επιστρατεύει drones και συστήματα ζωντανής αναγνώρισης προσώπου για τον εντοπισμό των δραστών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ετήσια βάση ο αριθμός των καταγεγραμμένων κλοπών τηλεφώνων μειώθηκε κατά σχεδόν 10.000, από 81.365 το 2024 σε 71.391 πέρυσι. Σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα όπως το Γουέστ Εντ, καταγράφηκε μείωση της τάξης του 30%.

Ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε ότι «τον τελευταίο χρόνο, έχουμε πραγματοποιήσει εκατοντάδες συλλήψεις και έχουμε ανακτήσει δεκάδες χιλιάδες κλεμμένες συσκευές». Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε ότι η αστυνόμευση από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα και κάλεσε τους κατασκευαστές και τις εταιρείες τεχνολογίας να κάνουν περισσότερα για να εμποδίζουν τους εγκληματίες να επαναχρησιμοποιούν ή να μεταπωλούν κλεμμένα τηλέφωνα.

Οι επιχειρήσεις των αρχών βασίζονται σε τρεις πυλώνες: Πρώτον, στη χρήση drones τα οποία παρέχουν ζωντανό υλικό σε μια ειδική αίθουσα ελέγχου, υποστηρίζοντας την ανταπόκριση της αστυνομίας και καταγράφοντας αποδεικτικά στοιχεία. Δεύτερον, σε ηλεκτρικά ποδήλατα που επιτρέπουν στην αστυνομία να καταδιώκει δράστες που χρησιμοποιούν πατίνια ή ποδήλατα σε στενούς δρόμους. Και τρίτον, σε τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου για την άμεση ταυτοποίηση γνωστών κακοποιών σε πολυσύχναστα σημεία.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε: «Πάρα πολλοί Λονδρέζοι έχουν πέσει θύματα κλοπής τηλεφώνων. Η εντατική δράση μας δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των δραστών και στην εξάρθρωση των συμμοριών που κρύβονται πίσω από τη μάστιγα των κλοπών εδώ στο Λονδίνο».



Πηγή: skai.gr

