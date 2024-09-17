Idil Bilgen: Στην αντεπίθεση η Μις Τουρκία

Η 24χρονη γιατρός Ιντίλ Μπιλγκέν (Idil Bilgen) - κόρη του πρεσβευτή της Τουρκίας στο Κίεβο, Μουσταφά Λεβέντ Μπιλγκέν - εστέφθη στις 11 Σεπτεμβρίου Μις Τουρκία 2024, που σημαίνει ότι θα εκπροσωπήσει την χώρα της στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss World.

Ωστόσο, η στέψη της Μπιλγκέν έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων λόγω της… ασυνήθιστης ομορφιάς της – πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν ότι «δεν είναι αρκετά όμορφη ώστε να είναι η βασίλισσα της ομορφιάς της Τουρκίας», μέχρι και ότι «μοιάζει με άντρα».

Αρκετοί επίσης ανέφεραν ότι κέρδισε στα καλλιστεία μόνο και μόνο εξαιτίας της θέσης του πατέρας της.

Την τελευταία εβδομάδα, η Μπιλγκέν είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ομως τελικά απάντησε στην κριτική κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής της εμφάνισης.

«Σε μια εποχή που η χώρα μας βιώνει τραγωδίες όπως η βία κατά γυναικών και παιδιών, αποδίδω τα αρνητικά σχόλια στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν», είπε.

«Είναι άνθρωποι που εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά τίποτα. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλιά τους » δήλωσε η 24χρονη εστεμμένη.

Miss Turkey 1. İdil Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Birinci olmaması yönünde binlerce mesaj alan torpil ile birinci oldun diyenlere;; Bilgen, fena patlayarak "Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi. pic.twitter.com/ZluzO6nPhG — FETHİYE HABER (@FETHYEHABER1) September 15, 2024

H Bilgen – διορισμένη γιατρός - δήλωσε ότι αδιαφορεί για τις επικρίσεις στον διαγωνισμό ομορφιάς και τόνισε ότι «η κατανόηση της ομορφιάς δεν είναι μόνο σωματική αλλά και ολιστική έννοια»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των καλλιστείων Μις Τουρκία, Can Sandıkçı, ξεκαθάρισε απαντώντας στα σχόλια: «Στον διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη η άρτια εξοπλισμένη κατάσταση του ατόμου πριν από την ομορφιά.

