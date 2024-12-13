Οι αρχές της Βολιβίας ανακοίνωσαν προχώρησαν την Πέμπτη στην έκδοση πρώην επικεφαλής του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες στις ΗΠΑ, όπου τον βαρύνουν κατηγορίες για διακίνηση ουσιών.

«Ζήτησε την έκδοσή του η πολιτεία της Νέας Υόρκης (...). Βρίσκεται πλέον στα χέρια της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο Χουάν Κάρλος Λίμπιας, ο διευθυντής της βολιβιανής υπηρεσίας φυλακών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μαξιμιλιάνο Ντάβιλα, 60 ετών, μετήχθη χθες το πρωί από φυλακή της πρωτεύουσας Λα Πας στο αεροδρόμια της Ελ Άλτο, όπου οδηγήθηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπάρχουν υποψίες πως ο αξιωματικός της αστυνομίας, στον οποίο είχε ανατεθεί η δίωξη των ναρκωτικών τον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του Έβο Μοράλες (2006-2019), προστάτευε διακινητές και ενεπλάκη στην εξαγωγή ενός και πλέον τόνου κοκαΐνης στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσέφερε μάλιστα αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του πρώην αξιωματικού.

Τελικά συνελήφθη στις αρχές του 2022 στη Βολιβία, καθώς σε βάρος του διενεργείτο έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Δόθηκε προτεραιότητα στην έκδοσή του, αλλά, αφού εκτίσει την ποινή του στις ΗΠΑ, θα επανεκδοθεί» στη Βολιβία, καθώς «η δίωξή του δεν θα σταματήσει», σημείωσε ο κ. Λίμπιας.

Ο κ. Ντάβιλα είναι ο τρίτος πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών επί προεδρίας Μοράλες που καταλήγει φυλακισμένος για υπόθεση ναρκωτικών.

Αρνείται πως είχε οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών. Παρ’ όλ’ αυτά, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας ενέκρινε την έκδοσή του.

«Η Βολιβία ξανάγινε αμερικάνικη αποικία. Βολιβιανοί εκδίδονται στην αμερικάνικη αυτοκρατορία, κατά παραβίαση διεθνών συμφωνιών, χωρίς πρώτα να δικαστούν στην δική τους χώρα», στηλίτευσε χθες ο κ. Μοράλες μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

