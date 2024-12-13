Κίεβο: Μεγάλης κλίμακας επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση μεγάλης κλίμακας στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Γερμανός Γκαλουστσένκο.

Ολόκληρη η χώρα τέθηκε υπό εναέριο συναγερμό μετά την προειδοποίηση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία στην επίθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόλις 1,5 χιλιόμετρο έξω από την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, αφού ρωσικές μονάδες προελαύνουν από τα νότια προς τον οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο, ο οποίος είχε προπολεμικό πληθυσμό 60.000 ανθρώπων, δήλωσε στο μεταξύ ένας φιλορώσος μπλόγκερ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

