Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά καλά στοιχεία» στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία - αλλά προειδοποίησε ότι ορισμένα άλλα στοιχεία πρέπει ακόμη να «δουλευτούν».

«Δεν θέλω να αναφερθώ στο σχέδιο λέξη προς λέξη, επειδή βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση», δήλωσε ο Ρούτε στο Fox News σήμερα. «Όπως είπα, πολλά καλά στοιχεία στο σχέδιο... υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν».

Η κυβέρνηση Τραμπ συνέταξε ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο. Η Ρωσία δεν είχε αξιωματούχους που να συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες.

«Χρειάζονται πάντα δύο για να χορέψεις τανγκό», είπε ο Ρούτε για την απουσία της Ρωσίας από τις συζητήσεις και πρόσθεσε: «Αλλά ξεκινά με ένα σχέδιο, και ξεκινά με έναν πρόεδρο - τον Πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ - που θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.