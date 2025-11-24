Ρουμανία: «Απάντησε» με Eurofighters σε drones κοντά στα σύνορά της

Εν μέσω συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία επανέλαβε τις νυχτερινές επιθέσεις με drone σε πολιτικές και λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας ανέφερε:

Τα συστήματα παρακολούθησης ραντάρ ανίχνευσαν εναέριους στόχους που κατευθύνονταν προς το Ισμαήλ και δύο γερμανικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που πραγματοποιούσαν ενισχυμένες αποστολές εναέριας επιτήρησης απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την εναέρια κατάσταση.

Τα drones εξαφανίστηκαν από το ραντάρ, λίγο μετά την αναφορά εκρήξεων στο Ισμαήλ.

Δεν εντοπίστηκαν εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ρουμανικό εναέριο χώρο και τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon επέστρεψαν στην 57η αεροπορική βάση στις 01.01.

Σημειώνεται πως η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων (400 μιλίων) με την Ουκρανία. Θραύσματα ρωσικών drone έχουν πέσει επανειλημμένα στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.

