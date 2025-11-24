Στάρμερ: Υπάρχουν «ορισμένα εκκρεμή ζητήματα» που θα συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο, τονίζοντας ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να καθορίσει τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Παράλληλα, ο Στάρμερ τόνισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, «απαιτείται ακόμη περισσότερη δουλειά», ενώ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα φιλοξενήσει διαδικτυακή συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων» για το θέμα.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι παρά την πρόοδο εξακολουθούν να υπάρχουν «ορισμένα εκκρεμή ζητήματα», τα οποία, όπως είπε, θα συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι, από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών διπλωματικών προσπαθειών για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με σεβασμό στα ουκρανικά συμφέροντα και με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας.

