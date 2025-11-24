Δεν έχει τέλος η ένταση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας το τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο 'Άμυνας, μετά το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Γιαντάρ - που τη προηγούμενη εβδομάδα έπλεε στα βόρεια της Σκωτίας κοντά στα βρετανικά χωρικά ύδατα - τώρα δύο άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία αναχαιτίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κορβέτα «Στόικι» και το πλοίο ανεφοδιασμού «Γέλνια» εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Μάγχης. 'Άμεσα επενέβη το περιπολικό πλοίο «Σέβερν» του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας (κεντρική φωτογραφία). Τα αναχαίτισε οδηγώντας τα, ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία όπου την παρακολούθηση τους ανέλαβε πλοίο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τα τελευταία δύο χρόνια οι παραβιάσεις των Βρετανικών χωρικών υδάτων από Ρωσικά πλοία έχουν αυξηθεί κατά 30%, γεγονός που έχει ανεβάσει το επίπεδο επιφυλακής των βρετανικών και νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου 'Αμυνας.

Βρέθηκε ρωσική υποβρύχια συσκευή εντοπισμού

Παράλληλα, δύτες που καθαρίζουν τους βυθούς από τα σκουπίδια, εντόπισαν στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας μία συσκευή που πιστεύεται ότι είναι μια ρωσική συσκευή εντοπισμού.

Suspected Russian tracking device found by scuba divers https://t.co/9faHUDYB95 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 23, 2025

Κατά τη διάρκεια ρουτίνας κατάδυσης στα ανοιχτά του Γούλτακ Πόιντ στο Πέμπροκσαϊρ, οι δύτες βρήκαν το αντικείμενο που μοιάζει με ηχοσημαδούρα - μια ακουστική συσκευή παρακολούθησης, που χρησιμοποιείται συχνά για την ανίχνευση υποβρυχίων.

Ένας ανεξάρτητος αναλυτής άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σίγουρος» ότι το ανακτηθέν αντικείμενο ήταν μια κατεστραμμένη ρωσική ηχοσημαδούρα RGB-1A.



Πηγή: skai.gr

