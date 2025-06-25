Τραμπ: Έχεις σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στο ζήτημα της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι σημειώθηκε "μεγάλη πρόοδος" για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, έπειτα από 20 και πλέον μήνες καταστροφικού πολέμου.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον πολιορκούμενο και κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα ανακοίνωσε ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά.

Σε ένα από τα πιο φονικά περιστατικά για το Ισραήλ στον πόλεμο αυτό, επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν την Τρίτη καθώς μετείχαν σε επιχείρηση στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, ανακοίνωσε ο στρατός.

"Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε στη Γάζα", δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, προσθέτοντας ότι ο ειδικός του απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ του είπε ότι "η Γάζα είναι πολύ κοντά" σε μια λύση.

Συνέδεσε την αισιοδοξία του για μια "πολύ καλή είδηση" για τη Γάζα με την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, υποστηρικτή της Χαμάς, έπειτα από 12 ημέρες πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από την αντιπολίτευση, τους συγγενείς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ακόμη και από μέλη του συνασπισμού του για να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Κατάρ, κύριος μεσολαβητής στη σύγκρουση αυτή, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εκκινήσει μια νέα πρωτοβουλία για εκεχειρία. Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες "έχουν εντατικοποιηθεί".

"Οι επαφές μας με τους Αιγύπτιους και Καταριανούς αδελφούς μεσολαβητές δεν σταμάτησαν ποτέ, και έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες ώρες", δήλωσε ο Τάχερ αλ Νούνου, υψηλόβαθμο στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος.

