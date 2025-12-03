«Είναι καλό που οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στην ετήσια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία «είναι να βεβαιωθούμε ότι συνεχίζονται οι ροές όπλων στην Ουκρανία και ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα εξακολουθήσουν να "δαγκώνουν"» τη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα», ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να τοποθετηθεί απαντώντας μόνο «δεν πρόκειται να αντιδράσω».

Ο Ρούτε σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «φυσικά διαβουλεύονται επαρκώς» με τους Ευρωπαίους συμμάχους όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.